Саранск, 13 марта, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В Мордовии затопило два автомобильных моста через реки Вад и Мокшу. Движение закрыто, установлены соответствующие знаки, сообщает портал Info-RM.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Так, под водой оказался автомобильный мост в Зубово-Полянском районе около села Вадовские Селищи на км 18+415 автодороги «Урал». Также затоплен мост в Краснослободском районе км 6+050 автодороги село Гумны-село Плужное-село Тенишево-село Шаверки.

В настоящее время в Мордовии расположены 19 низководных мостов.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в рамках сегодняшнего заседания власти Мордовии обсудят проведенные мероприятия в рамках подготовки к прохождению паводка. В частности, проработают вопросы готовности к пропуску паводковых вод водохозяйственных объектов, мостовых сооружений, водопропускных труб и обеспечении сохранности автомобильных дорог в период весеннего половодья.

Согласно распоряжению правительства Мордовии от 16 февраля Минлесхоз республики утвердил план совместных проверок готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2017 года на территории региона. Планом предусмотрены мероприятия по контролю за состоянием гидротехнических сооружений и проведением комплекса противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, в том числе обеспечение подъезда к ним, очистке водосбросных сооружений и донных водоспусков от льда и снега, обеспечение запаса строительных материалов в непосредственной близости от гидроузлов, при необходимости понизить уровень воды в прудах и водохранилищах до минимальных значений.