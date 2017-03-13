Москва, 13 марта, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Предложение заменить материнский капитал выплатами в Госдуме обсудят 23 марта на круглом столе, заявил депутат Сергей Вострецов («Единая Россия»).

Молодая семья

«23 числа состоится круглый стол, и концепцию закона мы обсудим», — сказал он в эфире «России-24».

Отвечая на вопрос о том, что Минтруд уже предложил продлить программу маткапитала еще на пять лет, парламентарий заявил: «Вот и будет дискуссия».

Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более «гибкую систему» поддержки семей взамен материнского капитала.

Речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет — 3000 руб. за одного ребенка, 8000 за двоих и 15 000 рублей за троих детей. Планируется, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи. В Совфеде предложение уже раскритиковали.

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