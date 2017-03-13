Москва, 13 марта, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает распространить программу сноса пятиэтажек в Москве на другие регионы, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Реализация программы только в пределах МКАД несправедлива по отношению к жителям остальной России», — отмечает Миронов.

«Во многих регионах до сих пор не решена проблема аварийного жилья, люди ютятся в таких бараках, в сравнении с которыми «хрущевки» кажутся дворцами. Но нельзя возводить «дворцы» в отдельно взятом городе, на остальной территории оставляя «хижины». Если государство берется за такую программу в Москве, необходимо исполнять аналогичные обязательства и перед жителями других регионов», — считает депутат Госдумы.

Законопроект, направленный на реализацию столичной программы по сносу «хрущевок», внесли накануне депутаты Госдумы и члены Совфеда. По данным московских властей, под снос могут попасть около 8 тыс. домов, в которых проживают свыше 1,5 млн человек. По расчетам экспертов, на реализацию программы потребуется не менее 20 лет и свыше 3 трлн рублей.