Пекин, 13 марта, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Пекине состоялась торжественная церемония, посвященная 92-й годовщине со дня смерти Сунь Ятсена. Церемонию посетили более 300 граждан КНР, в том числе представители ЦК КПК.

Myriams-Fotos Огонь памяти

В 1940 году Сунь Ятсену уже посмертно был присвоен титул «отец нации». До сих пор Сунь Ятсен остается одним из самых почитаемых политиков на территории КНР и Тайваня. Созданная им политическая доктрина «Саньминь» (Три народных принципа) стала основой первой китайской конституции, пишет «Чжунго жибао».

Церемония прошла в столичном парке Чжуншань, посвященном одному из самых почитаемых политических деятелей Китая. В начале ХХ века Сунь Ятсен возглавил Синьхайскую революцию, которая положила конец империализма в Китае.

Мероприятие традиционно началось с минуты молчания, после чего все участники церемонии совершили три поклона, отдав дань уважения революционному деятелю.

Аналогичные мероприятия прошли в ряде городов КНР и Тайваня, в том числе в Нанкине и Тайбэе, где расположены мемориальные комплексы, посвященные «отцу нации».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2016 года в Китае прошли мероприятия, посвященные 150-й годовщине со дня рождения Сунь Ятсена. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с торжественной речью, призвал всех китайцев, проживающих на территории КНР и за ее пределами, к сплочению и единству.