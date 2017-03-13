В Калуге накрыли наркопритон
Калуга, 13 марта, 2017, 11:23 — ИА Регнум. К двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорена судом 36-летняя калужанка за содержание притона для употребления наркотических средств. Об этом 13 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Сергей Корнеев.
По его словам, осужденная, на протяжении длительного времени страдавшая зависимостью от психоактивных веществ, вместе со своим наркозависимым сожителем организовала притон для потребления запрещенных средств. Прием препаратов осуществляли в квартире сожителя, где они совместно проживали.
Наркопритон регулярно посещали страдающие зависимостью лица. При этом часть принесенного наркотика они отдавали хозяевам квартиры в качестве платы за предоставление им помещения.
В ходе предварительного следствия женщина категорически отказывалась признать свою вину, однако на судебном заседании, после исследования доказательств стороны обвинения, она полностью призналась в содеянном.
Уголовное дело в отношении сожителя осужденной было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
Между тем, сегодня 13 марта на территории калужского региона стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Данное мероприятие призвано привлечь населения области к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
Акция проводится управлением по контролю за оборотом наркотиков калужского областного УМВД России совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики наркомании.
Как сообщало ИА REGNUM , в 2016 году в Калужской области была пресечена незаконная деятельность 407 лиц, совершавших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 41,9 кг наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, на территории региона прекращена деятельность 17 наркопритонов. Распространенность наркомании в области за прошлый год снизилась на 4,8% и составила 146 человек на 100 тысяч населения.