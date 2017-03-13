Калуга, 13 марта, 2017, 11:23 — ИА Регнум. К двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорена судом 36-летняя калужанка за содержание притона для употребления наркотических средств. Об этом 13 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Сергей Корнеев.

Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881г

По его словам, осужденная, на протяжении длительного времени страдавшая зависимостью от психоактивных веществ, вместе со своим наркозависимым сожителем организовала притон для потребления запрещенных средств. Прием препаратов осуществляли в квартире сожителя, где они совместно проживали.

Наркопритон регулярно посещали страдающие зависимостью лица. При этом часть принесенного наркотика они отдавали хозяевам квартиры в качестве платы за предоставление им помещения.

В ходе предварительного следствия женщина категорически отказывалась признать свою вину, однако на судебном заседании, после исследования доказательств стороны обвинения, она полностью призналась в содеянном.

Уголовное дело в отношении сожителя осужденной было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

Между тем, сегодня 13 марта на территории калужского региона стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Данное мероприятие призвано привлечь населения области к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Акция проводится управлением по контролю за оборотом наркотиков калужского областного УМВД России совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики наркомании.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2016 году в Калужской области была пресечена незаконная деятельность 407 лиц, совершавших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 41,9 кг наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, на территории региона прекращена деятельность 17 наркопритонов. Распространенность наркомании в области за прошлый год снизилась на 4,8% и составила 146 человек на 100 тысяч населения.