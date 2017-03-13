Бонн, Германия, 13 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В воскресенье 12 марта в возрасте 90-лет умер бывший советник Вилли Брандта, социал-демократ, Хорст Эмке, пишет Spiegel. «Он скончался в воскресенье в больнице Бонна», — сообщил федеральный министр экономики Вольфгант Клемент.

Frank Morales R Траурная свеча

Хорст Эмке родился 4 февраля 1927 года в городе Данциг, окончил юридический факультет. В 1969 году занимал пост министра юстиции, до 1972 года числился также министром по особым поручениям. Политик был назначен немецким канцлером Вилли Брандтом начальником канцелярии. Также Хорст Эмке был специалистом во всем, что касалось Восточной политики канцлера ФРГ. С 1973 года он был в правлении партии СДПГ и представлял свою партию в Бундестаге до 1990 года.

В последние годы Хорст Эмке писал детективы, романы, которые на сегодняшний день пользуются популярностью среди европейских политиков.