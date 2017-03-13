Москва, 13 марта, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ намерено развивать системы автоматизированного учета товаров, в частности, обсуждается возможность введения аналога ЕГАИС для табачной продукции.

Пачка сигарет

«Мы дальше будем развивать системы прослеживаемости товаров», — сказал глава Минфина Антон Силуанов на Неделе российского бизнеса.

Таким образом министерство планирует увеличить налоговые поступления в федеральный бюджет.

Вместе с тем табачники утверждают, что не готовы к переходу на новую систему.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в РФ действует ЕГАИС для алкоголя, введена маркировка меховых изделий, принят закон о новых онлайн-кассах, которые передают информацию о потраченных средствах в налоговые органы.