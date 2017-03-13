Москва, 14 марта, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Основная задача системы ЭРА-ГЛОНАСС — безопасность. Но не исключено, что в скором времени к ней добавятся дополнительные сервисы. Программа делового партнерства стартовала. Сейчас ведутся переговоры, проводятся встречи и круглые столы. Автомобилисты смогут получать сервисные сообщения. Так же появится функция дистанционного доступа к системам автомобиля.

minsvyaz.ru ЭРА-ГЛОНАСС

Представители АО «ГЛОНАСС», в интервью изданию Колеса.ру, заявили что один из автомобильных производителей уже обратился с предложением синхронизировать ЭРУ и собственный телематический сервис, который он готовит к выходу на рынок. В таком случае владелец авто сможет контролировать место нахождения авто, запускать двигатель, открывать и закрывать автомобиль.

Кроме этого, возможны услуги информирования автолюбителя по разным направлениям. Пример: рассылка информации о проведении сервисных кампаний бренда, которое будет выводиться на экран мультимедийного комплекса.

В качестве положительного примера можно привести опыт стран ЕС и США, где с помощью аналогичной системы можно заказать билеты в кино или забронировать номер в отеле.

Но для ЭРА-ГЛОНАСС все это пока в стадии разработки и согласований. В базовой, уже существующей версии, этого нет. Но есть функции экстренного вызова и связи с оператором, отправка данных в центр обработки в случае ДТП.

ЭРА-ГЛОНАСС введена в действие на территории стран Евразийского Экономического Союза с 1 января 2017 года. По данным на конец февраля 2017 года было осуществлено свыше 600 экстренных вызовов, а на рынок РФ выпущено более 380 000 автомобилей, оснащенных этой системой.

Ранее ИА REGNUM писало о возможности выпуска и установки блоков ЭРА-ГЛОНАСС с упрощенным функционалом, что может решить проблему с ввозом автомобилей из-за рубежа.