Москва, 13 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года на территории Таможенного союза стран Евразийского экономического союза, в состав которого входит и Россия, вступил в силу новый регламент, не позволяющий ввозить автомобили, которые не оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, все новые модели авто, производство которых стартует на территории союза после вступления в силу регламента, тоже должны оснащаться этой системой. Система предназначена для связи со службами экстренного реагирования и отправки данных в центр обработки в случае ДТП.

PublicDomainPictures SIM-карты

Представители «ЭРА-ГЛОНАСС» и АО «ГЛОНАСС» рассказали о том, как работает система, когда сотовая связь, а именно она является основным видом связи для системы, в месте вызова отсутствует. А таких мест в России достаточно.

Если сотовая связь в месте ДТП или в месте вызова отсутствует, то отправить сигнал в центр обработки для дальнейшей его передачи службам быстрого реагирования не представляется возможным. В таком случае информация будет записана в памяти устройства и передана при появлении или восстановлении связи.

Но на этот случай у ГЛОНАСС есть вариант, когда владелец автомобиля может дополнительно оснастить транспортное средство спутниковым модемом, ориентировочная цена которого 5000—6000 рублей. Модем сопрягается с двумя системами. Это GlobalStar и «Гонец». Последняя на данный момент проходит процедуру доразвертывания. Сейчас дороги общего пользования России на 100% покрыты GlobalStar и «Гонцом».

В дополнение к сказанному нужно добавить, что спутниковый модем, в целях сохранения низкой цены, является симплексным — имеет одностороннюю связь. Если сигнал о бедствии будет отправлен, службы реагирования прибудут на место, координаты которого были переданы.

О введении системы «ЭРА-ГЛОНАСС» читайте поподробнее в материале Виктории Бабаевой.

Первым автомобилем, оснащенным «ЭРА-ГЛОНАСС», стал седан LADA Vesta.

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