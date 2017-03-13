Москва, 13 марта, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ предлагает снизить страховые взносы и сохранить льготы по НДС при повышении налога до 22%. Об этом сегодня, 13 марта, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Вместе с тем Силуанов считает, что увеличение НДС до 22% может вызвать разовое увеличение инфляции до 2%.

По словам Силуанова, уровень налоговой нагрузки в России в 2019 году будет на уровне 31,6% ВВП.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития в качестве меры по стимулированию самостоятельного накопления пенсии гражданами РФ обсуждается повышение или снижение ставки НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК),