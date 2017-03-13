Оренбург, 13 марта, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В Оренбуржье 20 лошадей Пржевальского благополучно пережили зиму. По словам руководителя Центра реинтродукции Татьяны Жарких, зима была трудная, но лошади справились на «отлично». Лошади, завезенные из Франции, впервые перезимовали на воле, а лошади из Венгрии — впервые в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заповеднике «Оренбургский».

Татьяна Жарких Суровая зима, обильный снежный покров

Татьяна Жарких Суровая зима, обильный снежный покров

Принимая решение о выпуске лошадей Пржевальского на территорию Предуральской степи оренбургского заповедника, специалисты руководствовались в том числе и сведениями о климатических особенностях участка. Институт степи УроРАН (Оренбург) в 2013 году подготовил эколого-экономическое обоснование организации нового участка ГПЗ «Оренбургский» — «Предуральская степь». Там было указано, что снеговой покров на этой территории имеет небольшую мощность, наибольшая высота его достигает в марте — 22−26 см. Поскольку для крупных и сильных лошадей такой снег — ничто, они без проблем раскапывают до 40 см, участок был признан пригодным для программы реинтродукции.

Татьяна Жарких В поисках пропитания

«Вот после 60 см лошади, конечно, испытывают проблемы с кормёжкой. То есть, раскопать лошади могут и метр, но баланс между добытым кормом (энергия) и потраченными силами будет отрицательным, они долго не протянут», — сказала Татьяна Жарких.

На зимний период для 20 лошадей приготовили более 40 тонн корма. В акклиматизационные загоны рулоны сена завезли сразу, как только прибыли новосёлы из Венгрии. А для «французов» ещё с лета были сложены стожки в разных частях заповедника.

Татьяна Жарких Отдых на солнышке

В 2016 году снег выпал в конце ноября, а в начале декабря уже насыпало несколько сантиметров. Ни «французы», ни «венгры» не подходили к сену, предпочитая тебеневать (добывать кормом, копая снег). Старожилы с 2015 года, по наблюдениям сотрудников заповедника, научилась есть снег для утоления жажды. Переживания были насчет лошадей из Венгрии. Поначалу им наливали воду из скважины в водопойные корыта. Жеребцы быстро освоились и даже пробивали мордами лёд в корытах, когда вода замерзала.

К концу декабря венгерский табун соизволил подойти откушать сена. Французы, ранее широко кочевавшие по территории, ограничили свои походы южной частью заповедника. К сену они впервые подошли только 20 января. Но сена животные ели немного, предпочитая тебеневать.

«Даже когда снег уплотнился и копать его стало заметно труднее, наши пржевальцы упорно тебеневали, доказывая, что их не зря выбрали для первой в России программы реинтродукции и что они могут жить в природе без нашей поддержки, — сказала Татьяна Жарких. — Конечно, я следила за их упитанностью, но, к моему удивлению, даже в конце зимы животные оставались круглыми, шерсть гладкой, а морды — вполне довольными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Минприроды России с участием РАН и при поддержке Степного проекта ПРООН/ГЭФ разработало и реализует в заповеднике первую и единственную в России программу восстановления популяции лошади Пржевальского. В рамках программы в июле 2015 года территория заповедника «Оренбургский» была расширена за счет присоединения участка «Предуральская степь» площадью 16 538 га, где и был создан Центр реинтродукции лошади Пржевальского.

В октябре 2015 года в заповедник «Оренбургский» были перевезены шесть лошадей Пржевальского из биостанции Тур дю Вале (Франция). Для обеспечения безопасности животных предварительно всю территорию участка (16,5 тыс. га) огородили. Периметр ограждения составил 52 км.

В ноябре 2016 года из национального парка «Хортобадь» (Венгрия) прибыли еще 14 лошадей. Программа рассчитана на период до 2030 года, к этому времени в Оренбургском заповеднике планируется создать полувольную популяцию лошади Пржевальского численностью не менее 100 особей.