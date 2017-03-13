Волгоград, 13 марта, 2017, 10:58 — ИА Регнум. В Волгограде дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие общеобразовательные учреждения, не обеспечены бесплатным двухразовым питанием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 13 марта, нарушения законодательства при обеспечении школьников-инвалидов горячими обедами вскрылись в ходе проведенной проверки.

Obraz.volgograd.ru Особенные дети

Всего сотрудники надзорного ведомства выявили более 100 нарушений. По итогам было внесено 44 представления, в том числе в адрес департамента по образованию администрации Волгограда об устранении выявленных нарушений, предъявлено исковое заявление, опротестовано пять незаконных правовых актов, возбуждено три дела об административных правонарушениях.

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Власти представление прокуратуры рассмотрели и приняли меры. Волгоградской городской думой уже утвержден порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных учреждениях областного центра. Горячие завтраки и обеды дети-инвалиды начнут получать в школах уже с 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двухразовым бесплатным питанием обеспечивались учащиеся специальных (коррекционных) классов на основании решения гордумы, принятого в 2007 году.

Решение о предоставлении права на получение бесплатного двухразового питания в общеобразовательных учебных учреждениях еще для 900 волгоградских школьников было принято 22 февраля 2017 года на заседании городской думы Волгограда. Документ был одобрен единогласно.

Двухразовое бесплатное питание будет предоставляться школьникам льготной категории, обучающимся по очной форме, из расчета 65 рублей в день. По предварительным расчетам, на реализацию данного решения из бюджета Волгограда потребуется дополнительно направить более 5,6 млн рублей.

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