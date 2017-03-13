Москва, 13 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В России в начале 2017 года объем грузооборота на автомобильном транспорте по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона вырос на 11,2%. При этом общее количество перевезенных автотранспортом грузов по итогам января также увеличилось и составило 318,7 млн тонн, что превосходит результаты за январь 2016 года на 5,5%, сообщили в Росавтодоре.

David Guo Грузоперевозки

В числе факторов, благодаря которым удалось добиться такого результата — тенденция к «обелению» рынка грузоперевозок в результате запуска системы «Платон». Регистрация в системе показала, что 60% перевозчиков составляют физические лица, то есть более половины из них работают без образования юридического лица и раньше могли уклоняться от уплаты налогов.

В ведомстве отметили, что статистика опровергают миф о снижении активности на этом рынке. При этом в условиях усиления справедливой конкуренции, к примеру, производители мяса даже заявили о снижении отпускной цены на отдельные виды продукции, в том числе свинину.

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Отметим, по данным Росстата, в 2015 году до запуска в эксплуатацию системы «Платон» (в сравнении с 2014 годом) было зафиксировано падение объемов перевозок грузовыми автомобилями. При этом по итогам 2016 года грузооборот автомобильного транспорта в России вырос на 0,8%.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля 2017 года тарифы за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам в системе «Платон» вырастут в два раза. Соответствующее постановление правительство РФ выпустило 3 февраля. Сейчас в системе «Платон» действует льготный тариф — 1,53 рубля за километр. С 15 апреля тариф поднимется до первоначально запланированного уровня 3,06 рубля за километр.

Напомним, система «Платон» была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Однако, её запуск вызвал волну протестов среди дальнобойщиков и правительство приняло решение снизит тарифы на первое время. Но теперь тарифы возвращаются к изначально запланированным.