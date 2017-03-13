Вашингтон, 13 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Американский народ не видит никаких причин для военного конфликта с Россией и не желает его. Об этом заявила Сюзанна Масси — специалист по истории и культуре России, являвшаяся советником бывшего президента США Рональда Рейгана.

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«Могу лишь сказать, что голос общественности имеет значение, а американский народ не желает войны с Россией. Да и почему они должны её хотеть, ведь для этого нет никаких оснований», — сказала Масси в программе SophieCo на RT.

По ее словам, посылы, транслируемые официальным Вашингтоном и некоторыми СМИ, идут вразрез с позицией американского общества. Множество примеров тому можно найти в Сети.

«Порой люди забывают, что Вашингтон — это ещё не вся Америка, так же, как Париж — это ещё не вся Франция», — отметила эксперт.

Масси добавила также, что жители США относятся к России с любопытством и всегда задают ей вопросы. При этом, отмечает экс-советник, американцы проявляют отнюдь не враждебность, а интерес.

Напомним, отношения России и США в настоящее время развиваются на фоне обвинений в том, что Москва якобы вмешивалась в процесс выбора американского президента в 2016 году. Ещё в разгар президентской гонки об этом заявили представители Демократической партии США и их кандидат Хиллари Клинтон.

Никаких реальных доказательств таким обвинениям предоставлено не было, при этом на протяжении всей кампании, вплоть до самых выборов, звучали обвинения в адрес России, а пресловутые «русские хакеры» стали своеобразным международным мемом. О том, что продолжающаяся в Вашингтоне «истерика» по поводу России непосредственно вредит отношениям двух стран, заявил в начале марта глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, истерика вокруг России в американских СМИ намеренно раздувается с целью сорвать возможное сближение Вашингтона и Москвы.

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