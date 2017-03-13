Белокуриха, Алтайский край, 13 марта, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В туристическом кластере «Белокуриха-2» строится новый горнолыжный комплекс. Проект стоимостью 100 миллионов рублей компания «Курорт Белокуриха» презентовала на выставке «Интурмаркет-2017» в Москве. Там же было подписано инвестиционное соглашение о строительстве горнолыжных трасс на горе Мишина, — сообщила сегодня, 13 марта, специалист по связям с общественностью АО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина.

Светлана Шаповалова Горнолыжная трасса на горе Веселая. Алтайский край

«В первой очереди проекта, помимо двухместного канатно-бугельного подъемника, предусмотрено строительство пункта проката, парковки и кафе», — пояснил заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. Он также напомнил, что в 2016 году его компания уже завершила вырубку четырех трасс на горе Глухариная и передала объект соинвесторам.

Комплекс на горе Мишина планируют запустить в сезоне 2017−2018. Это будет новая трасса протяженностью километр с перепадом высот 225 метров. Как рассказали специалисты, длинный и пологий выкат обеспечит безопасность и комфорт катания не только профессионалам, но и любителям.

Напомним, горнолыжный сезон в Алтайском крае открывается в начале декабря и завершается в конце марта. Наиболее популярные сервисы находятся в предгорьях или вблизи крупных городов — Барнаул (горнолыжный комплекс «Авальман») и Белокуриха («Благодать»). Также горнолыжные трассы имеются на территории туристической зоны «Бирюзовая Катунь», в Алтайском районе (горнолыжный комплекс «Давегор»), в близи Змеиногорска («Лихая горка») и Бийска (горнолыжный комплекс «Серебряный ключ»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, проекту «Белокуриха-2» придают большое значение, как на региональном, так и на федеральном уровнях. На его создание направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей государственных средств и 1,6 млрд рублей частных инвестиций. Здесь будут возведены современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек. Летом 2016 года, в план застройки туркластера внесены изменения. Чтобы не нарушалась гармония пространства, в основу генерального плана включены малоэтажные здания.

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В ходе международной туристической выставки «Интурмаркет-2017», открывшейся в Москве, Алтайский край признан одним из лидеров развития въездного туризма.