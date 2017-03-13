Авдеевка, Украина, 13 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Авдеевке третьи сутки отсутствует электроснабжение, передает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

Сообщается, что 12 марта было обнаружено четыре повреждения высоковольтных линий. Без электричества остались Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция, а также жители города. Теплоснабжение города осуществляется пока за счет теплоэнергоцентрали коксохимического завода, а электричество подают в город шесть резервных генераторов ГСЧС.

Также в городе создан запас воды объемом 4 тыс. кубометров.

Аварийно-восстановительные работы выполняются 22 чел. и 7 ед. техники.

Всего ГСЧС за сутки совершила 1 тыс. 27 выездов, в результате которых было спасено 9 человек. Были обследованы и приняты надлежащие меры в отношении 66 зданий и 5 ед. автотракторной техники.

Это второе подобное происшествие. Ранее 5 марта в результате обстрелов Авдеевка также осталась без света.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение ситуации в Донбассе началось с января 2017 года, когда Киев стал стягивать военную технику к границе с Донбассом и наращивать численность войск в зоне конфликта.

За время обострения ситуации в Донбассе с конца января ДФС неоднократно подвергалась обстрелам. Станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку, Спартак, Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое.