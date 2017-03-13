Москва, 13 марта, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В Совфеде раскритиковали предложение заменить материнский капитал на гибкую систему поддержки семей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 марта.

К. В. Лемох. Новый член семьи. 1880-е

Депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») предлагает ввести ежемесячные поддерживающие выплаты семьям от 3 тыс. до 15 тыс. рублей, настаивая на том, что это будет эффективнее, чем материнский капитал, указала член Совфеда Елена Мизулина.

«Такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув все наши достижения в социальной сфере», — говорит Мизулина. «Для того, чтобы делать такие заявления, нужно изучить реальные потребности российской семьи», — указала она.

По ее словам, «одна из самых злободневных проблем, которую позволяет решать материнский капитал, — квартирный вопрос». «Я убеждена, что в этом направлении и нужно продолжать двигаться», — заявила Мизулина.

«Отмечу, что Минтруда и соцзащиты программу материнского капитала поддерживает и думает о том, как сделать ее более эффективной, выступив с предложением о продлении программы на пять лет — до 2023 года», — напомнила сенатор.

По ее словам, программа материнского капитала полностью себя оправдала и доказала свою эффективность. «Основные показатели, связанные с рождаемостью: суммарный коэффициент рождаемости, число рождений на одну женщину репродуктивного возраста — демонстрируют стабильный рост на протяжении всех последних лет», — сказала парламентарий.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более «гибкую систему» поддержки семей взамен материнского капитала. Речь идет о ежемесячных выплатах на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет — 3000 руб. за одного ребенка, 8000 за двоих и 15 000 рублей за троих детей. Планируется, что эти деньги смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи.