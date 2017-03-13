Москва, 13 марта, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Биржевые курсы основных валют открыли торги 13 марта ростом к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По состоянию на 10:26 мск, доллар США вырос к рублю на 18,5 копейки и составил 59,1825 рубля. Евро к этому времени торгуется по 63,3650 рубля, он прибавил 29 копеек.

Торги по доллару открылись на отметке в 59,0625 рубля и проходили в диапазоне 59,0625 — 59,2375 рубля. Евро стартовал с 63,1 рубля и торговался от минимума в 63,0850 до максимума в 63,42 рубля.

Ранее майские фьючерсы на нефть марок Brent и WTI продолжили снижение, они упали в ходе торгов почти на 1%. На минимуме Brent в ходе торгов обновил минимум ноября 2016 года, опустившись на 0,92%.

Нефтяные фьючерсы дешевеют с 8 марта, когда вышел доклад Министерства энергетики США с данными о росте запасах нефти в стране.

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Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 13 марта, составляют 59,21 руб. за американскую валюту и 62,74 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 38 и 75 копеек соответственно.