Ярославль, 13 марта, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Причиной вспышки острой кишечной инфекции, поразившей учеников школы № 33 Ярославля, стали нарушения в школьном буфете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском управлении Роспотребнадзора.

33-school.yaroslavl.ru Школа № 33 в Ярославле

Ярославская средняя школы № 33 с углубленным изучением математики закрыта 3 марта на десятидневный карантин из-за острой кишечной инфекции. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ярославской области выявили, что в школе вспышка острой кишечной инфекции, хотя изначально предполагали, что это вспышка гриппа или ОРВИ.

25 учащимся школы поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Заболевшие возрастом с 7 до 16 лет. Взрослых среди пострадавших нет. Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Ярославской области проведено обследование помещений и пищеблока школы. Результаты выявили виновного.

«ООО «Центр школьного питания» нарушил гигиенический режим в буфете. Персонал не соблюдал режим мытья рук, одежда сотрудников раздатки хранилась вместе с рабочим инвентарем. Не был организован питьевой режим. В школе не было ни бутилированной воды, ни кулера, ни питьевых фонтанчиков. Дети могли пить лишь обычную водопроводную воду. Для учеников начальной школы родители сами купили кулер, но для старшеклассников этого сделано не было. Школа перегружена. Количество детей не соответствует санитарным нормам», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Аверкиева.

Директор школы и ООО «Центр школьного питания» будут привлечены к административной ответственности. Школа сейчас продезинфицирована, решается вопрос с питьевой водой.