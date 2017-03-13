Ростов-на-Дону, 13 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.ru Автобус

Ростов-на-Дону обкатывает первый пассажирский низкопольный автобус на газомоторном топливе. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации 13 марта, к чемпионату мира по футболу 2018 года курсировать по донской столице будет 50 единиц экологически чистого транспорта.

Предполагается, что четверть сотни таких автобусов будет приобретено на конкурсной основе в течение текущего года, остальная часть — в первом квартале 2018 года.

Транспорт оснащен кондиционерами, что особенно важно для жителей и гостей южной столицы в летний период. В случае пожара на задымление отреагирует система-автомат, которая и проинформирует пассажиров о ЧП, и потушит пламя.

Помимо экономной эксплуатации транспорт вполне безопасен, так как в качестве топлива используется компримированный сжатый газ, который не взрывается в случае ДТП.

Напомним, в апреле 2016 года в Ростове-на-Дону тестировали автобусы на голубом топливе из Волгограда. Представители компании «Волгабас» предлагали свою помощь, в том числе, в возведении газозаправочных комплексов, которые нужны городу-миллионнику в случае перехода пассажирского транспорта на природный газ. О переводе на природный газ половины общественного транспорта донской столицы было заявлено еще в 2014 году.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ростовский автобусный парк к мундиалю предполагается обновить. На эти цели планируется направить 800 млн рублей. Так, к лету 2018 года по транспортным артериям города должны курсировать 150 дизельных автобусов и 50 автобусов на голубом топливе.

Кроме того, планируется приобрести 14 трамваев в дополнение к 16 имеющимся вагонам тверской сборки «City Star» («Городская звезда»).