Москва, 13 марта, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Граждане Российской Федерации в 2016 г. выплатили банкам около 1,8 трлн рублей в качестве процентов за пользование кредитными средствами, что составляет около 2% страны. Об этом, как передают «Известия», следует из данных Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Несмотря на значительное снижение ставок по кредитам в прошлом году, население не стало платить банкам меньше, — говорится в сообщении. — Вероятно, эта тенденция сохранится и в этом году».

Газета отмечает, что в 2015 г. кредитные организации получили от граждан страны аналогичные 1,8 трлн рублей, хотя тогда ставки по кредитам были выше. В 2016 году произошло существенное снижение ставок, но меньше население платить не стало.

Опрошенные «Известиями» эксперты не исключают, что в текущем году эта сумма может существенно увеличиться из-за роста активности банков.

«Эксперты называют 5 причин, из-за которых расходы на обслуживание долга в ближайшем будущем не снизятся: рефинансирование прошлых ссуд, валютный фактор, возобновление интереса россиян к покупкам подешевевшей техники в кредит, рост ипотеки и отложенный эффект позитивных изменений в экономике», — говорится в сообщении.