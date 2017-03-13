Брюссель, 13 марта, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Официально Турция все еще является кандидатом на вступление в Европейский союз. Поэтому она имеет право на финансовую поддержку со стороны ЕС, пишет Tagesschau. Только за период с 2014 по 2020 год на помощь Турции запланированы выплаты в размере более 4 миллиардов евро. Теперь эта сумма может быть изменена.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В начале ЕС финансово поддерживал Турцию в рамках рассмотрения вопроса о присоединении страны к Союзу. По словам уполномоченного комиссара ЕС Йоханесса Хана, многие программы, на которые выделялись денежные средства, не принесли желаемого результата.

Вместо планируемых 4,45 миллиарда евро на шесть лет в период с 2014 года было выплачено только 167,3 миллиона. «Совсем перестать финансировать Анкару юридически невозможно, — поясняет австриец, — для этого нужно прекратить официальные переговоры с Турцией, которые были заключены в 2005 году».

«Текущие политические события в Анкаре могут иметь дальнейшие последствия по вопросам финансовой поддержки страны со стороны ЕС», — пояснил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Он отметил, что у Союза есть четкая связь между вступлением в организацию и принятием ею определенных обязательств и ценностей.

Несмотря на предупреждения и опасения, оба политика считают, что прекращать диалог с Анкарой не стоит: так будет безопасней. В то же время они считают, что в ближайшие десять лет вопрос о вступлении Турции в ЕС не будет решен.