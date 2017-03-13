Ярославль, 13 марта, 2017, 10:13 — ИА Регнум. 10 марта на заседании Избирательной комиссии Ярославской области был избран новый секретарь облизбиркома, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Им стала Галина Бокмельдер, ее назначил в состав комиссии временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. На пост секретаря ее рекомендовал председатель облизибркома Олег Захаров.

Избирательная комиссия Ярославской области Заседание Ярославского облизбиркома

Галина Бокмельдер — адвокат, работала членом избирательных комиссий с правом совещательного голоса в ряде регионов России, являлась членом территориальной избирательной комиссии Всеволожского района Ленинградской области. На пост секретаря она была избрана путем тайного голосования, ее кандидатуру поддержали 11 из 13 присутствующих членов комиссии.

Также на заседании были освобождены от должности председатели территориальных избирательных комиссий Дзержинского, Заволжского, Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля.

Глава Дзержинского ТИК Татьяна Бородина, руководитель Заволжского избиркома Юлия Баранова написали заявления о сложении полномочий и председателя комиссии, и о выходе из состава комиссии, председатель ТИКа Фрунзенского района Анна Петухова покинула по собственному желанию пост главы комиссии, но осталась в составе районного избиркома. Председателя Красноперекопского ТИКа Людмилу Конорову планировал отправить в отставку еще предыдущий председатель обизибиркома Олег Килипченко. На сегодняшнем заседании Конорова была освобождена от должности. На ее должность избрали Ольгу Вери, которая ранее работала в администрации Дзержинского района Ярославля и Дзержинской территориальной избирательной комиссии, и даже некоторое время была ее председателем.

Также из состава Фрунзенского ТИКа по собственному желанию вышла Ирина Коршунова. Судя по всему, она освободила место для введения в состав комиссии будущего председателя.

«Смена руководства ТИКов — это абсолютно ожидаемая история. То, что началось в феврале, когда ушел Олег Килипченко, этот цикл завершен. Интересно, людей какой квалификации поставят руководить ТИКами. От этого зависит то, кто реально будет заниматься регистрацией и сопровождением кандидатов в грядущие избирательные кампании. Будет понятен уровень доверия нового руководства облизбиркома к ТИКам и их основные цели и задачи», — считает секретарь Общественного совета Избирательной комиссии Антон Шейнин.