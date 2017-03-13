Москва, 13 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Нефть подвергалась агрессивным продажам три дня подряд. С максимумов вблизи отметки 56 актив в течение недели снизился почти на пять долларов, нащупав дно на подходе к отметке 51 по сорту Brent, отметил региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

drpepperscott230 Нефть

«Как только рынок полностью отыграл оптимизм со стороны действий ОПЕК+, его внимание переключилось на рекордные запасы углеводородов в США, которые до этого несколько недель успешно игнорировались игроками. Сказался и чрезмерно крупный лонг по нефти, из которого трейдеры начали выходить под влиянием «стадного чувства».

Продолжение удешевления актива можно объяснить позицией Саудовской Аравии, которая дала понять сланцевым компаниям США, чтобы те не рассчитывали на продление соглашения о сокращении добычи. На фоне всей этой цепочки событий данные Baker Hughes стали «последней каплей», — пояснил Салас.

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«Brent подобралась к отметке, завершив крайне неудачную неделю на почти 3,5-месячных минимумах. Главное, что волнует сейчас участников рынка, — продолжится ли падение изрядно подешевевшего актива. Риск дальнейшего роста запасов в США велик. А значит, не исключены дальнейшие продажи Brent с целью на 50,65 в случае утраты уровня 51», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 13 марта мировые цены на нефть продолжили снижение на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Стоимость нефти марки Brent уменьшилась на 0,68% — до $51,02 за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent впервые с 30 ноября опускалась ниже отметки $51. Цена на нефть марки WTI опускалась на 0,82%, до $48,09.