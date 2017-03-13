Оренбург, 13 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области с 20 марта вырастут тарифы на проезд в автобусах по направлению от Оренбурга до трех сел. В двух случаях рост составил пять рублей, в одном — четыре, сообщает ТК «Регион».

StockSnap Салон автобуса

Тариф на маршруте Оренбург — Подгородняя Покровка увеличится с 40 руб. до 44 руб. Билет в Павловку подорожает с 45 руб. до 50 руб., а в Приютово — c 55 руб. до 60 руб. Пассажиры выразили недовольство ценовой политикой.

От областного центра до поселка 15−20 минут езды. В этом селе Оренбургского района располагается Оренбургский аграрный колледж, куда из города во множестве приезжают ежедневно на занятия студенты. На проезд у них уходит, если добираться на учебу без пересадок, более 2 тыс. рублей. Покровские студенты вспоминают, что еще летом 2016 года проезд стоил всего 17 рублей, затем тариф резко подскочил до 40 рублей, сообщает портал orenday.ru.

В свою очередь перевозчик, директор ООО «Лавр» Виталий Фёдоров пояснил, что рост тарифов является вынужденной мерой: «Подорожания слегка опоздавшие, в связи с тем, что в прошлом году рос везде ценник на газ, росли в стоимости запчасти, арендные платежи, вот за счет этого произошел рост тарифа».

Также он подчеркнул, что в течение года цены на проезд в пригородных автобусах будут стабильны. Федоров напомнил, что у пассажиров есть возможность экономить, они просто не пользуются этим. Например, по специальной студенческой карте тариф на 20% ниже. Есть подобные карты и для школьников.