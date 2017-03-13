Псков, 13 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил организовать круглосуточный ремонт дорог в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, ремонту улично-дорожной сети областного центра было посвящено специальное совещание под руководством главы области. Аналогичное состоится и в другом крупном городе Псковской области — Великих Луках.

Anne Worner Дорога

Андрей Турчак подчеркнул, что городская дорожная сеть пришла в ненормативное состояние по объективным причинам. По его словам, на протяжении нескольких лет в регионе наблюдаются нестабильные зимы — только в этом году было зафиксировано более ста переходов температуры через ноль градусов. Кроме того, на многих дорогах в Пскове отсутствует в должном объеме ливневая канализация.

При этом губернатор отметил, что те дороги, которые ремонтировались в 2009—2011 годах, выстояли гарантийный срок, прослужив от 5 до 7 лет, а теперь снова требуют ремонта.

В предварительный план ремонта дорог в Пскове на 2017 год вошли 23 участка городских дорог, в том числе 15 улиц и четыре моста (Ольгинский через реку Великую, Советский и Кузнецкий — через реку Пскову и мост через ручей Милевка). Общая протяжённость дорожного покрытия, требующего ремонта, составляет 40 км. Стоимость ремонтных работ оценивается почти в 268 млн рублей.

Глава Пскова Иван Цецерский добавил, что к списку улиц, вошедших в план на 2017 год, будет привязан и план ремонта дворовых проездов.

Окончательный перечень объектов будет выработан руководством администрации города Пскова совместно с комитетом Псковской области по транспорту и общественниками и утверждён 17 марта.

Отметим, что привести дороги в областном центре в нормативное состояние власти намерены также в преддверии Международных Ганзейских дней, которые Псков примет в 2019 году.