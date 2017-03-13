Москва, 13 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Погода в Москве к середине недели ухудшится: снизится температура и пройдут дожди, сообщили синоптики центра «Фобос» сегодня, 13 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди в Москве

Уточняется, погода останется стабильной 13−14 марта. Антициклон продлится два дня, а 15 марта проявится влияние северо-западного атмосферного фронта.

Дождь и мокрый снег ожидается с 15 по 16 марта. Синоптики прогнозируют западный ветер 4−9 м/с.

В Москве в ночь на 16 марта температура 0… —2 °С. По области ожидается —2… +3 °С.

Днём 16 марта столбики термометров поднимутся до восьми градусов тепла. Антициклон ожидается 17 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд. 11−12 марта в Москве была по-апрельски тёплая погода без осадков.

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