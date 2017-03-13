Казань, 13 марта, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии зарегистрировал иск о признании «Анкор Банка» банкротом. Истцами по делу являются Центробанк России и Национальный банк республики, свидетельствует документация, опубликованная в картотеке арбитражных дел.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В качестве третьих лиц по делу привлекается Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Иск зарегистрирован 10 марта 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Центробанк РФ 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у кредитной организации АО «Анкор Банк». Регулятор отмечал, что кредитная организация размещала денежные средства в низкокачественные активы.

Выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации будет осуществлять «РГС Банк» с 17 марта 2017 года. В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231 место по размеру активов.

Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.