Москва, 13 марта, 2017, 10:02 — ИА Регнум. По итогам торгов 10 марта рубль показал разнонаправленную динамику. Несмотря на продолжение агрессивных продаж нефти, российская валюта смогла укрепиться против доллара в пределах 0,5%, до 59 рублей на фоне повсеместного ослабления USD, отметил аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нефть продолжила нести масштабные потери, достигнув более чем 3-месячных минимумов немногим выше уровня 51. Однако рубль под конец недели нашел в себе силы для частичного восстановления, которое во многом произошло на фоне распродаж доллара на международной арене. 15 марта по итогам заседания ФРС может быть повышена ставка. Так что с этого фронта российская валюта может получить возможность для роста», — пояснил Ковалев.

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«Кроме того, в середине недели стартует налоговый период, который традиционно поддерживает рубль. Но главным фактором риска остается поведение нефти. Если Brent не привлечет продавцов вблизи уровня 51, продажи актива продолжатся, что чревато давлением на рубль», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 13 марта Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара по сравнению с предыдущим показателем вырос на 38,56 коп. и составил 59,21 руб. Курс евро увеличился на 74,97 коп. — до 62,74 руб. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 54,94 коп. — до 60,80 руб.