Хабаровск, 13 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. В Хабаровске начался судебный процесс над «хабаровскими живодерками». У здания суда члены организации «Зоозащита-ДВ» попытались провести митинг и повесить баннер с надписью «Живодерам не место среди людей». Но приставы не позволили им этого сделать и пригрозили административным наказанием, передает корреспондент ИА REGNUM.

В. Сурьянинов. Советский суд — суд народа! 1951

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Хабаровские зоозащитники принесли к зданию суда баннер и за несколько минут до начала судебного заседания попытались растянуть его на машинах, а затем провести акцию. Но им помешали приставы. Они отобрали баннер и пригрозили санкциями за нарушение общественного порядка. Накануне суд принял решение сделать процесс закрытым, в том числе и для прессы, поскольку материалы дела могут привести к разглашению сведений, нарушающих честь и достоинство сторон, сообщило ИА Востокмедиа.

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Экспертиза показала, что у обвиняемых нет психического расстройства. Однако у обеих девушек имеются садистские наклонности. По словам самих живодерок, им хотелось причинять боль, хотелось понять, что испытывает живое существо, когда ему причиняют боль. Помимо издевательств над животными девушки совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, дело хабаровских живодерок вызвало огромный общественный резонанс. Меру наказания живодерок подняли на пресс-конференции главы государства. Тогда Владимир Путин пообещал поддержать ужесточение наказания за подобные преступления. По версии следствия, девушки брали через объявления животных, а затем зверскими образами мучили их до смерти. Фотографии несовершеннолетние не стеснялись выкладывать в сеть.