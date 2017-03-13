Самара, 13 марта, 2017, 10:01 — ИА Регнум. В Самарской области 11 марта на реке Волга около острова Коровий на дрейфующей льдине у кайтсерфера сложился парашют.

MartinFuchs Дрейфующая льдина

В 16:30 по звонку от очевидцев к месту происшествия отправились спасатели ПСП «Центральная» на судне на воздушной подушке «Гепард», сообщили ИА REGNUM в Поисково-спасательной службе региона.

Кайтсерфингиста сняли с дрейфующей льдины и доставили до речного вокзала. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, отметили в ведомстве.