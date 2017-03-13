Санкт-Петербург, 13 марта, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Сборы экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) начались над акваторией Ладожского озера. В ходе учений будут проходить боевые стрельбы управляемыми ракетами, а также отрабатываться ведение воздушного боя. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 марта, в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Су-35

В сборах, которые продлятся в течение недели, принимают участие летчики-истребители авиационных соединений ЗВО, базирующихся в Воронежской, Тверской областях и Республике Карелия.

В ходе учений будут задействованы самолеты МиГ-31БМ, Су-34, различные модификации Су-27. «Впервые в данных сборах примут участие новейшие истребители поколения 4++ Су-35», — подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

Навыки обнаружения воздушных целей, их перехвата и поражения в любое время суток будут совершенствовать над Ладогой около 50 летчиков-истребителей. Помимо прочего, им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений. Его суть заключается в том, что ведущий авиазвена выпускает световую бомбу, освещающую поверхность земли, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.

«Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тыс. метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. В качестве воздушных мишеней будут использоваться авиационные бомбы в виде гирлянды со светящимися элементами», — пояснили в пресс-службе округа.

Итогам учений и боевых стрельб станет допуск молодых летчиков к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства России.