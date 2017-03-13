Осло, 13 марта, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Матч плей-офф чемпионата Норвегии между командами «Сторхамар» (Хамар) и «Спарта» (Сарпсборг), который продолжался почти 11 периодов, стал самым продолжительным в истории хоккея. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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«Пятый матч четвертьфинальной серии между «Сторхамаром» и «Спартой» состоялся в воскресенье (12 марта) в Хамаре и завершился через 217 минут 14 секунд победой хозяев со счетом 2:1 в восьмом овертайме», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был установлен в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройт Ред Уингз» и «Монреалем», который состоялся в 1936 году. Тогда игроки хоккейных команд провели на льду 116 минут и 30 секунд.

Чемпионат Норвегии. Плей-офф.

«Сторхамар» (Хамар) — «Спарта» (Сарпсборг) — 2:1.