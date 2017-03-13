Рязань, 13 марта, 2017, 09:54 — ИА Регнум. В Советском районном суде Рязани 13 марта начнутся слушания по делу бывшего заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Андреева, который обвиняется в получении взятки в значительном размере и в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

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Дмитрию Андрееву предъявлено обвинение по трем эпизодам.

«Согласно обвинительному заключению, в 2014 — 2015 годах бывший первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области получил взятки в различных формах на общую сумму более 6 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что дело поступило в суд в конце февраля 2017 года.

По версии следствия, с 2014 года по 2015 год чиновник пользовался автомобилем стоимостью 1,7 млн рублей, который был предоставлен гендиректором одного и сельхозпредприятия региона. Бизнесмен также оплатил шесть штрафов за нарушения правил дорожного движения. За это зампред оказывал предпринимателю всяческую поддержку.

Кроме того, в деле есть эпизод о получении взятки в 4,5 млн рублей — некий предприниматель оказал «услуги имущественного характера» именно на такую сумму.

Еще один эпизод связан с мошенничеством. Согласно обвинительному заключению, чиновник похитил у своего подчиненного 500 тысяч рублей.