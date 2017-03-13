Нью-Дели, 13 марта, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Российско-индийский проект Multirole Transport Aircraft Ltd (MTAL) по созданию многоцелевого транспортного самолета (МТС) не менее года находится в стадии заморозки и в ближайшее время может быть закрыт, пишет издание Hindu.

Jourdom.ru СМИ

За все время заморозки проекта никаких официальных заявлений о его статусе сделано не было. Вопрос о закрытии проекта может быть поднят Советом директоров индийской компании Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) — ей принадлежит половина совместного предприятия.

По данным издания, вопрос о закрытии MTAL может быть поднят после того, как HAL «получит на это добро». Ранее на авиашоу в Бангалоре глава HAL Суварн Раджа заявил, что проект МТС «плохо продвигается вперед» — работы по нему не ведутся, и его будущее станет известно в течение года.

Напомним, в 2007 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о совместной разработке и строительстве многоцелевого транспортного самолета. Финансирование проекта осуществлялось в равных долях.

По данным СМИ, одним из разногласий является требование индийских ВВС разработать абсолютно новый двигатель с полноценной электронно-цифровой системой управления (FADEC), которая обеспечивает оптимальную работу изделия с минимальным расходом топлива.

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При этом российская сторона считает, что на MTA следует установить новую модификацию проверенного временем авиадвигателя ПС-90, который применяется на транспортниках Ил-76 и обеспечит необходимые характеристики самолёту и без FADEC. Кроме того, руководство «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК) заявляет, что требования по двигателю индийские военные предоставили слишком поздно.

Многоцелевой транспортный самолёт (MTA) будет иметь грузоподъёмность до 20 тонн и должен будет стать заменой устаревающим индийским транспортникам Ан-32. В России же он может заменить такие самолёты, как Ан-12, Ан-26 и Ан-72.