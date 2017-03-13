Новосибирск, 13 марта, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Новосибирские городские власти планируют построить еще две снегоплавильные станции в городе Новосибирске. Как сообщают в мэрии города, предпроектная подготовка уже выполнена.

Алексей Саврасов. Зимняя ночь. 1869

«В рамках реализации государственно-частного партнерства реализуется поиск инвесторов для строительства новых объектов: двух снегоплавильных станций для обслуживания Кировского, Советского, Заельцовского и Калининских районов», — рассказывают в городской администрации.

Тем временем, как сообщают «Вести. Новосибирск» несколько десятков новосибирцев готовят иск в суд — на руках у них заключение из надзорных органов, которое подтверждает, что одна из двух действующих сегодня в Новосибирске снегоплавильных станций, работает с нарушениями. Речь, в данном случае, идет о снегоплавильной станции в Октябрьском районе. Жильцы многоквартирных домов, которые расположены по-соседству жалуются, что из-за шума работающей станции и привозящих снег машин в ночное время не могут уснуть не только взрослые, дети просыпаются от грохота бортов.

Согласно заключению Роспотребнадзора — жить рядом с таким объектом нельзя: ночью предельный уровень шума превышен на 14 децибел. Это замеры только от работающей станции и трактора, который загружает снег, без учета шума самосвалов, которые привозят и разгружают снег. Нарушения нашли и другие надзорные органы.

Директор станции, в то же время, говорит, что предписаний еще не видел. Но он уверен, что работа снегоплавилок все ранво не будет остановлена. А в мэрии уверяют, что сейчас решается вопрос возведения вокруг объекта шумозащитных щитов — подобные тем, что строят на участках оживленных трасс. Благодаря им шум уходит не стороны, а вверх. Однако, вряд ли, такие щиты помогут, когда речь идет о многоэтажных домах. Люди задаются вопросом, какой высоты должен быть шумозащитный щит, например, рядом с 22-этажным домом.

Даже директор снегоплавильной станции Евгений Николаенко заявил, что экраны не решат проблему и предложил весь Новосибирск закрыть куполом — «тогда снега не будет, и станция будет не нужна».

Отметим, что ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области в ходе проверки установило, что ООО «Строй-Сервис», оказывающее услуги оп утилизации снега на снегопавильной станции в Новосибирске, нарушило закон «О защите конкуренции». Организация установила различную стоимость услуги для разных потребителей, не предоставив экономического или технологического обоснования установления различных цен. Так, стоимость услуги по утилизации снега на снегоплавильной станции в 2014—2016 гг. для муниципальных учреждений Новосибирска, осуществляющих деятельность с использованием бюджетных средств, была на 17,7% выше, чем для коммерческих организаций

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«Строй-Сервису» было выдано предупреждение. В случае его невыполнения в установленный срок, антимонопольный орган предупредил, что будет принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, в конце 2016 года в Новосибирске была запущена вторая снегоплавильная станция — в Ленинском районе города. Первая такая станция расположена в Октябрьском районе на улице Федосеева. И, хотя ранее власти признали, что складирование снега обходится дешевле его утилизации на снегоплавильных станциях, мэр Новосибирска уже на открытии второй снегоплавильной станции заявил, что установка таких станций в каждом районе города может решить вопрос утилизации снега.

В свою очередь, известный общественный активист Алексей Носов отмечал, что «по данным из разных источников, правоохранительными органами был выявлен ущерб бюджету города Новосибирска по снегоплавильной станции порядка 70 млн рублей, о чём мэрия была уведомлена, но не признала ущерб».

«Как говорится, нет тела — нет дела. Притом ущерб вроде как был выявлен простым пересчётом израсходованного газа, согласно паспортным данным станции и объёму снега. Цифры не сошлись. В этой связи концессионное соглашение на 14 лет стоимостью 250 млн вызывает очень много вопросов», — говорил на момент открытия второй «снегоплавилки» Алексей Носов.