Саратов, 13 марта, 2017, 09:52 — ИА Регнум. В Ленинском районе Саратова 11 марта в сливном коллекторе под железнодорожным полотном в районе Студгородка обнаружены скелетированные останки человека. Согласно документам, находившимся в одежде на месте происшествия, останки могут принадлежать мужчине, 1970 года рождения, отбывавшего наказание в местах лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Yusut.sledcom.ru Скелетированные останки мужчины обнаружены в сливном коллекторе

Проведен осмотр места происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств наступления смерти мужчины и подтверждения его личности. Для обеспечения безопасности осмотра места происшествия и доступа к скелетированным останкам, в ходе осмотра привлекались сотрудники Главного управления МЧС России по Саратовской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.