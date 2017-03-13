Лондон, 13 марта, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Вещество, которое может эффективно использоваться против онкологических заболеваний, обнаружено британскими учёными в обычном зелёном чае, сообщает VistaNews.

auntmasako Зеленый чай

Уточняется, что учёными обнаружены химические соединения, предотвращающие развитие онкологических заболеваний. Речь идёт о какэпигаллокатехин галлате, который обнаружен в обычном зелёном чае.

Научные сотрудники смогли доказать, что это соединение может подавлять развитие раковых клеток. Учёные планируют использовать этот препарат для создания лекарства от онкологических заболеваний.

Отмечается, что содержащееся в зелёном чае вещество эффективно против отдельных видов заболевания.

Учёные подчёркивают, что лечить рак или проводить профилактику путём употребления в пищу большого количества напитка неэффективно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта профессор Андрей Симбирцев, заместитель директора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства РФ, заявил, что в стране испытывают препарат от рака.

Так называемый «Белок теплового шока» может стать прорывом в области лечения онкологических заболеваний. Речь идёт в том числе о неизлечимых пока опухолях.