Барнаул, 13 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Сотрудники Алтайской таможни, транспортной полиции и УФСБ РФ по Алтайскому краю в результате совместных проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявили факт крупной контрабанды лесоматериалов. Как сообщили сегодня, 13 марта, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, в совершении преступления подозревают предпринимателя из Омска, который в обход действующего законодательства организовал вывоз по подложным документам более 61 тысячи кубометров леса. Следствием выявлен 31 эпизод противоправной деятельности руководства компании, занимающейся экспортом лесоматериалов.

Светлана Шаповалова Алтайский лес

Светлана Шаповалова Алтайский лес

По предварительной оценке стоимость незаконно перемещенного через границу Российской Федерации товара составила свыше 180 миллионов рублей.

ИА REGNUM уже сообщало о том, что лес в промышленных масштабах рубили и продавали китайской фирме в Кытмановском районе Алтайского края. Впрочем, бизнес, организованный местным главой-лесорубом, уже пресечен. Уголовное дело о «лесном бизнесе» главы Новозыряновского сельсовета Анатолия Рубцова, расследование которого алтайская редакция ИА REGNUM провела год назад, в скором времени рассмотрит суд.

Светлана Шаповалова Алтайский лес

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Общая сумма ущерба от уничтожения более 400 сосен и берез, причиненная государству, оценена почти в 3 млн рублей.