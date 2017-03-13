Астрахань, 13 марта, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Добрать до Черного моря жители Астрахани теперь смогут менее чем за полтора часа. Прямое авиасообщение свяжет областной центр с городом Сочи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии курорта 13 марта, первый рейс состоится уже 17 июня.

SKas Горная часть территории города Сочи. Вид с горы Ахун в сторону Красной Поляны

Продажа билетов уже открыта. Лайнеры компании «КрасАвиа» (государственное авиапредприятие Красноярского края — прим. ИА REGNUM) будут курсировать между двумя городами до 9 сентября. Туристов будут доставлять на самолетах Як-42 каждую среду и субботу. Время в пути составит около 1,5 часа.

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Согласно тарифам авиакомпании самый бюджетный билет обойдется в 4 750 рублей в одну сторону, самый дорогостоящий вариант («эконом базовый») — 8 750 рублей. Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля текущего года из аэропорта Астрахани будут закрыты прямые авиарейсы в Стамбул, которые выполняла компания «Турецкие авиалинии». Причина — экономического плана. Самолеты летали полупустыми.

Добавим, что 2016 год для Сочи стал рекордным по количеству посетивших курорт туристов. Турпоток достиг 6,5 миллиона отдыхающих. Годом ранее на курорте отдохнули почти 6 млн туристов.