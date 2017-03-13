Москва, 13 марта, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Brent пыталась 10 марта восстановить потери, но безуспешно. Негативные настроения перевесили, и энергоноситель продолжил падение, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Давление на нефть оказывают опасения сохранения переизбытка предложения на мировом рынке в течение более длительного периода времени. Запасы в США находятся на исторических максимумах. Объемы добычи продолжают расти», — пояснила Рогова.

«При этом прогнозы по мировому спросу отнюдь не оптимистичны. Таким образом, Brent может возобновить снижение к уровню 51,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 13 марта мировые цены на нефть продолжили снижение на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США. Стоимость нефти марки Brent уменьшилась на 0,68% — до $51,02 за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent впервые с 30 ноября опускалась ниже отметки $51. Цена на нефть марки WTI опускалась на 0,82%, до $48,09.