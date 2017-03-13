Грозный, 13 марта, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил личной встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым по вопросу развития туризма в республике. По словам чеченского лидера, несмотря на усилия Минкавказа, у региона все еще остается много проблем в туристической сфере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Власти Чечни плотно работают с Министерством по делам Северного Кавказа, но у них как-то не получается. Хотелось бы получить дополнительные возможности, а они есть только у вас, Дмитрий Анатольевич. Если бы вы нашли время нас принять, я бы привез документы, чтобы здесь не тратить много времени», — обратился Кадыров к премьер-министру в ходе рабочей встречи с федеральными министрами и руководителями субъектов СКФО, посвященной развитию туризма на Северном Кавказе.

Медведев в ответ на эту просьбу пообещал встретиться с главой Чечни в любое время. Об этом Кадыров написал на своей странице в Instagram. Он подчеркнул также, что вопросы развития туризма имеют особую актуальность для Чечни. «Мы ставим цель превратить республику в один из туристических центров России. В кластер входят Грозный, Ведучи, Кезеной-Ам, Серноводск-Кавказский, Беной. В 2016 году Чечню посетили 90 тыс. туристов. Это рекорд», — рассказал Кадыров.

Особо отметил глава региона проект всесезонного туркомплекса «Ведучи», который примет гостей уже в ближайшее время, а также хорошие перспективы лечебно-оздоровительного туризма.

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Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшемся 10 марта совещании по вопросам развития туризма на Северном Кавказе Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает, что количество туристов, приезжающих на курорты округа, в скором времени достигнет 10 млн человек в год. Здесь, по словам премьера, можно развивать три из четырёх самых популярных направлений туризма, а именно горный, бальнеологический и культурно-исторический.