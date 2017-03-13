Пекин, 13 марта, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте ЦБ КНР, национальная валюта Китая укрепилась по отношению к доллару США сразу на 135 базисных пунктов до отметки 6,8988 юаня за доллар.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Ранее Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому ЦБ КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

За последние 14 месяцев юань «подешевел» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Западные экономисты опасаются, что из-за целенаправленной девальвации национальной валюты КНР могут пострадать мировые рынки.

Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Власти КНР настроены оптимистично: как отмечают в Пекине, колебания национальной валюты являются нормой и не сигнализируют о каких-либо проблемах в экономике страны. По мнению чиновников министерства финансов КНР, ослабление национальной валюты является временным явлением.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 10 марта паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,9123, таким образом, главный финансовый регулятор страны укрепил национальную валюту на 2 базисных пункта.