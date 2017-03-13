Москва, 13 марта, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Рубль восстанавливается к доллару. Но это выглядит как коррекция после активного роста, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

«Котировки пары USD/RUB 10 марта вернулись к отметке 58,90. В целом у рубля нет достаточно оснований для роста. Нефть с высокой долей вероятности в краткосрочной перспективе продолжит снижение. Равно как и давление будет оказывать укрепление доллара на фоне ожиданий повышения ставки ФРС США 15 марта, пояснила Рогова.

«Кроме того, на рынке все чаще появляются слухи о том, что Банк России будет демонстрировать более мягкий настрой и раньше пойдет на смягчение монетарной политики. Поэтому пара USD/RUB может продолжить рост в район уровня 59,60—60,00», — полагает эксперт.

Читайте также: «Рубль игнорирует нарастающее давление»

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 марта Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара по сравнению с предыдущим показателем вырос на 38,56 коп. и составил 59,21 руб. Курс евро увеличился на 74,97 коп. — до 62,74 руб. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 54,94 коп. — до 60,80 руб.