Москва, 13 марта, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Банк России с 13 марта 2017 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк Экономический Союз» (Москва). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ.

«При неудовлетворительном качестве активов «Банк Экономический Союз» неадекватно оценивал принятые риски, — уточняется в сообщении. — В связи с низким качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами».

В сообщении регулятора также отмечается, что «Банк Экономический Союз» был вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом финансовых средств за рубеж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 13 марта 2017 г. ЦБ РФ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Торгового городского банка» (Москва).

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