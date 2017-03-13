Барнаул, 13 марта, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Новый законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителями русского языка на основе «права почвы» алтайские коммунисты встретили с иронией и недоверием. Такой вывод корреспондент ИА REGNUM сделал, проанализировав официальные сообщения алтайского отделения КПРФ.

Светлана Шаповалова Алтай

В частности, коммунисты напоминают, что упрощенное получение гражданства должно было произойти еще с апреля 2014 года. Как заявил тогда российский премьер Дмитрий Медведев, законопроект «предусматривает возможность для носителей русского языка, проживавших на территории бывшего СССР и бывшей Российской империи, получить гражданство РФ за три месяца».

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Но и по прошествии двух лет, ясности в этом вопросе не прибавилось. Во всяком случае, об этом свидетельствует заявление Владимира Путина, прозвучавшее в декабре 2016 года.

«Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что вопросы приобретения гражданства РФ, особенно гражданами экс-СССР, должны быть максимально разбюрокрачены. Здесь тоже есть масса вопросов, связанных с безопасностью», — сказал Путин, председательствуя на заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку.

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По словам сотрудника пресс-служба алтайского отделения КПРФ Евгения Платунова, так совпало, что именно в декабре 2016 года «носителя русского языка» Тамару Алексеевну Е. (фамилия женщины и координаты есть в редакции ИА REGNUM ) под угрозой большого штрафа «выдворили» из села Беспаловск Змеиногорского района Алтайского края в Казахстан на 90 суток.

«Бдительные деятели не учитывают, глядя «облегченно» и «упрощенно» в свои параграфы, что женщина, терпеливо ждущая получения гражданства России, родилась в Алтайском крае 71 год назад, в Алтайском крае училась, в Алтайском крае вышла замуж, в Алтайском крае начала свою трудовую деятельность. В середине 90-х годов она снова вернулась в Алтайский край из еще одного «другого» Алтая, так называемого Рудного Алтая (из казахстанского Усть-Каменогорска), чтобы ухаживать за матерью. Больше двадцати лет соблюдала Тамара Алексеевна все громоздкие процедуры продления своего права жить на родном, российском Алтае. И вот теперь, когда решила получить гражданство России, ее на вполне законных основаниях «облегченно» и «упрощенно» выбросили на три месяца из России в Казахстан», — заявил Евгений Платунов.

Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил, что в настоящее время эта женщина по-прежнему вынуждена жить в Казахстане и соблюдать режим, тогда как у ее мужа (он не является уроженцем Алтайского края) проблем с получением гражданства не возникло. Пожилой человек очень ждет тот момент, когда жена сможет легально проживать на территории Алтайского края. А в КПРФ эту историю причисляют к тем, когда говорят одно, а на практике выходит другое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2017 года комитет Государственной думы России по делам национальностей одобрил законопроект, упрощающий получение российского гражданства носителями русского языка на основе «права почвы». Этот юридический термин закрепляюет право получения гражданства в силу рождения на территории государства.

«В случае принятия данного закона получить гражданство РФ можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», — ранее пояснил зампредседателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

По словам первого заместителя председателя комитета Михаила Старшинова, все замечания по данному законопроекту будут поступить в комитет по государственному строительству и законодательству до 17 марта.