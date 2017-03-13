Улан-Удэ, 13 марта, 2017, 09:39 — ИА Регнум. В Бурятии из 3,7 тыс. дольщиков более 1 тысячи столкнулись с задержкой строительства их многоквартирных домов. Предварительный объем средств, необходимых для завершения строительства, составляет около 540 млн руб. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 марта, сообщили в республиканском правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

12 марта врио главы Бурятии Алексей Цыденов провел совещание по проблемам долевого строительства, в котором приняли участие дольщики, представители семи застройщиков, мэр Улан-Удэ, а также сотрудники различных министерств и ведомств, в том числе МВД и УФСБ по Бурятии. По данным властей региона, объекты стали проблемными «как по причине различных ошибок, общекризисных явлений, так и злоупотреблений».

«Правоохранительные органы сегодня работают, все средства, которые «ушли» неправомерно — вернутся в деньгах или в уголовных сроках», — заявил Цыденов. По его словам, в первую очередь поддерживать нужно тех, для кого покупаемая квартира — единственная.

Уточняется, что на совещании рассмотрели проблемы с объектами ООО «Бизнес-инвест», «ДомСтройКомплект», «Зодчий», СК «Дом», «Тамир», ЗАО «Байкалжилстрой». Степень готовности домов в настоящее время составляет от 5% до 96%.

Также внимание уделили почти завершенному дому на улице Сахьяновой («Улан-Удэжилстрой»). Деньги в его строительство вложил 171 дольщик, однако застройщику, чьи счета арестованы, не хватает 23 млн руб. Дольщики создали жилищно-строительный кооператив и попросили у правительства Бурятии гарантию для получения банковского кредита на окончание стройки. Однако им объяснили, что республиканские законы «не позволяют такого рода поддержку», так как власти региона опасаются, что «республиканская казна пострадает в случае наступления гарантийного случая». В итоге проблему планируют решить, проведя переговоры с собственником земли, где находится дом, а также с дольщиками, на предмет получения гарантии правительства под залог их собственности: «В этом варианте должен быть заинтересован и собственник земли, и покупатели квартир, и власти».

Напомним, в марте текущего года в Бурятии создали комиссию для защиты прав дольщиков. В нее вошли представители регионального Минстроя, налоговой службы, управления противодействия коррупции МВД, Госэкспертизы, правозащитник и другие. Возглавил комиссию и. о. зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Николай Зубарев. На первом совещании приняли решение разработать по каждому проблемному объекту дорожные карты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Улан-Удэ возле Народного хурала 1 марта прошла акция протеста обманутых дольщиков. К митингующим, которых, по оценках местных СМИ, было около 20 человек, вышел и. о. министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса региона Николай Рузавин. Он заявил, что проблему обманутых дольщиков можно решить «только через консолидацию с исполнительной властью, законодательной».