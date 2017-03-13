Новосибирск, 13 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум. В Новосибирске ушел из жизни известный дирижер, профессор Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки (НГК) Илья Зайдентрегер. Заслуженный работник культуры РФ скончался 11 марта на 92-м году жизни. Как сообщили ИА REGNUM в новосибирской консерватории, прощание с маэстро пройдет 14 марта.

Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки Илья Зайдентрегер

Илья Зайдентрегер в годы учебы в Оренбургском музыкальном училище и Ленинградской консерватории сформировался как оркестровый музыкант — скрипач, хормейстер и дирижер. В 1951 году он окончил дирижёрский факультет Ленинградской консерватории (класс К. А. Ольхова). С 1951 по 1959 годы он работал преподавателем Кемеровского музыкального училища. Руководил хором студентов и общегородским хором, студенческим симфоническим оркестром. В 1956 г. создал городской симфонический оркестр.

С 1959 года деятельность Ильи Зайдентрегера связана с Новосибирской консерваторией. На кафедре народных инструментов он вел класс дирижирования. Создал учебное пособие «Хрестоматия по дирижированию». Более 50 человек получили в его классе квалификацию дирижера, в том числе — народный артист РФ, профессор НГК и дирижер Владимир Гусев, заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой Кемеровского института культуры Геннадий Голицын, заслуженный артист РФ и Якутии Николай Кис­ленко, руководитель ансамбля «Кузбасс», профессор Кемеровского института культуры Алексей Таюкин и др.

Более 20 лет (с перерывами) Илья Зайдентрегер руководил оркестровым классом студентов НГК. В течение 28 лет (1972−2000) возглавлял любительский симфонический оркестр ДК «Академия». Под его руководством оркестр вел интенсивную исполнительскую деятельность в Новосибирске, гастролировал в Сибири, других регионах России, в республиках Советского Союза, стал лауреатом Первого всесоюзного фестиваля любительских симфонических оркестров.

Илья Зайдентрегер гастролировал как дирижер, выступал с сибирскими симфоническими оркестрами. Как опытный педагог оказывал методическую помощь преподавателям учебных заведений Сибири, участвовал в работе жюри конкурсов в качестве председателя, возглавлял жюри Первого международного конкурса дирижеров — студентов Кемеровского и Алтайского институтов культуры.