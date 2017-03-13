Майкоп, 13 марта, 2017, 08:30 — ИА Регнум. В администрации Красногвардейского района Адыгеи произошли кадровые изменения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 13 марта, новый глава района пришел из министерства труда и социального развития Адыгее. Им стал Альберт Османов, ранее возглавлявший ведомство.

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Избрание нового районного главы состоялось на прошлой неделе на очередной сессии Совета народных депутатов Красногвардейского района республики. Его конкурент Сергей Дурнев в ходе тайного голосования набрал всего два голоса. За Османова проголосовало депутатское большинство — 11 человек.

Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов выразил уверенность, что Альберт Османов оправдает оказанное депутатами доверие и сможет найти эффективные пути решения актуальных проблем муниципального образования.

Среди приоритетных задач для нового руководителя Кумпилов обозначил, в первую очередь, создание условий для притока инвестиций в экономику муниципалитета.

«По итогам 2016 года доля Красногвардейского района от общего объема инвестиций по Республике Адыгея составила всего 3% или 230 млн рублей. Очевидно, что пока потенциал муниципалитета реализован не в полной мере», — подчеркнул врио главы республики, добавив, что ранее существовавшие для этого объективные причины теперь устранены, и необходимо в корне менять ситуацию.

Также от нового главы района руководство республики конкретных шагов по развитию малого и среднего предпринимательства, расширению участия фермерских хозяйств в грантовых программах, развитию системы школьного и дошкольного образования, улучшению санитарного состояния населенных пунктов.

Напомним, до Османова Красногвардейским районом руководил Вячеслав Тхитлянов. Этот пост он занимал более 15 лет. Исполняющим главы района Тхитлянов был назначен 9 февраля 1999 года указом президента Адыгеи. Последний раз на очередной срок он был переизбран в марте 2012 года. За Тхитлянова, представлявшего «Единую Россию», проголосовало 50,75% избирателей. Всего на выборы в этом районе пришло более 12 тысяч человек.

Нынешний глава республики в качестве заслуг теперь уже бывшего главы района отметил эффективную деятельность на занимаемом посту, что позволило сохранить положительные тенденции в социально-экономическом развитии, а также грамотно сбалансированную бюджетную политику, ввод новых социальных объектов — школ, ФАПов, рост уровня газификации населенных пунктов.