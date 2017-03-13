Москва, 13 марта, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 марта завершились снижением. По итогам дня цена на нефть марки Brent упала на 2,30%, до $51,23. Цена на нефть пока пытается найти точку опоры и стабилизироваться. Основной причиной негативной динамики нефтяных цен является еженедельное увеличение количества буровых установок и запасов нефти в США, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

drpepperscott230 Добыча нефти

Согласно последним данным компании Baker Hughes, за минувшую неделю число установок для нефтедобычи увеличилось на 8 ед., до 617 штук, для добычи газа — на 5 ед., до 151 штук. Общий рост составил 12 буровых установок за неделю, до 768 штук.

Ключевая поддержка находится на психологическом уровне $50,00. Пробой этого уровня негативно скажется на многих рынках. Техническая картина на часовом периоде указывает на готовность рынка к повышению цен на нефть. Для этого необходимо на торгах в Европе покупателям закрыть час выше отметки $51,80. В этом случае они нацелятся на новый уровень $52,90 за баррель.